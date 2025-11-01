Иммунолог Булгакова рассказала, что пищевую непереносимость часто путают с отравлением или гастритом

Аллергическая реакция на продукты питания может вызывать симптомы, похожие на гастрит. Врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «Синай» Марина Булгакова рассказала KP.RU , как не ошибиться в диагнозе.

По словам специалиста, аллергический или эозинофильный гастрит (эзофагит) — это воспалительное заболевание пищевода, желудка и тонкого кишечника, которое провоцируют антигены каких-либо пищевых продуктов. «Обычно у таких пациентов есть генетическая предрасположенность к аллергическим или атопическим заболеваниям», — добавила врач.

Пищевую непереносимость часто путают с отравлением или обычным гастритом. На эзофагит указывают боль в верхней части живота, изжога, вздутие, слабость, тошнота и даже кашель после еды. При этом стандартное лечение гастрита приносит лишь временное облегчение, потому что устраняет не причину, а последствия воспаления.

Диагностировать пищевую аллергию непросто. Анализы и аллергопробы не всегда дают точный результат. Поэтому важно обращать внимание на повторяющиеся симптомы и неэффективность лечения препаратами от гастрита. В этом случае врач может направить пациента к аллергологу.