Иммунолог Бондаренко предупредила, что прогрессирующая аллергия негативно влияет на дыхательную систему

Аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко в интервью РИА «Новости» поделилась информацией о рисках, связанных с задержкой в обращении к врачу при появлении симптомов аллергии.

Специалист подчеркнула опасность прогрессирования аллергической реакции.

«Аллергическая реакция может прогрессировать и начать затрагивать не только нос, глаза и портить качество жизни, но и выражено влиять на дыхательную систему», — цитирует врача сайт «СвободнаяПресса».

По словам Бондаренко, на фоне аллергии на пыльцу растений может развиться бронхиальная астма, а также другие осложнения со стороны глаз и носа. Только квалифицированный врач способен назначить правильное лечение, добавила доктор.