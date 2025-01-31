Иммунолог Болибок усомнился в распространении вируса из Индии в России

Правительственная комиссия Индии пришла к выводу, что вероятным источником заражения новым вирусом стала вода, собираемая в специальных конических колодцах. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с ИА НСН отметил, что повышенное внимание к новому вирусу обусловлено предыдущими негативными событиями.

Он напомнил, что именно из этой страны несколько лет назад начал распространяться дельта-штамм коронавируса, ставший причиной значительного числа смертельных случаев. Также он указал, что множество вирусных и бактериальных инфекций зародились в данном регионе, включая черную оспу и чуму.

Тем не менее, иммунолог выразил сомнение относительно вероятности распространения нового вируса в России. По его словам, вирусная инфекция маловероятна, ведь в нашей стране отсутствует переносчик данного вируса — летучие лисы, которые выделяют его через слюну.