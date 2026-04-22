Иммунолог Болибок указал на негативные последствия работы в ночные смены для здоровья

Иммунолог и врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал RT о негативных последствиях работы в ночные смены для здоровья человека.

По словам специалиста, ночные смены нарушают фундаментальный механизм регуляции иммунитета — циркадную секрецию гормонов и цитокинов. Это приводит к сдвигу уровня мелатонина и кортизола, а также к провоспалительному сдвигу.

Кроме того, снижается активность NK-клеток — натуральных киллеров, которые являются важной частью первой линии защиты от вирусов и ранних стадий рака. У людей, работающих по ночам более двух-трех лет, активность этих клеток снижается на 20–40% по сравнению с дневными работниками.

Крупные исследования показывают, что работающие в ночные смены чаще болеют гриппом и ОРВИ с тяжелыми последствиями.

«Возможны и более серьезные болезни», — добавил врач.

Он также отметил, что снизить риски можно с помощью полноценного сна в темной комнате в дневное время, приема мелатонина и медицинского мониторинга.