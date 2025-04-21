Иммунолог Болибок рекомендовал людям, страдающим аллергией, носить маски

Врач-иммунолог Владимир Болибок рекомендовал людям, страдающим от аллергии, носить медицинские маски и защитные очки в сезон цветения. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Маска, по словам медика, защитит дыхательные пути от пыльцы, а очки — глаза.

Болибок подчеркнул, что наибольшая концентрация аллергена в воздухе наблюдается в сухую, солнечную и ветреную погоду. Он посоветовал следить за прогнозом погоды.