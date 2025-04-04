Иммунолог Болибок рассказал о пользе черного кофе для офисных работников

Иммунолог Владимир Болибок рассказал KP.RU о пользе черного кофе для офисных работников, проводящих за столом более шести часов в день.

По его словам, кофе содержит антиоксиданты, которые помогают уменьшить вред от сидячей работы благодаря противовоспалительному эффекту, написал сайт aif.ru.

Болибок отметил, что кофе — основной источник антиоксидантов для людей с офисным графиком, ведь большинство употребляет его ежедневно. Даже растворимый напиток сохраняет полезные соединения при правильном приготовлении. Современные технологии включают сублимацию: кофе заваривают, затем замораживают и высушивают без доступа кислорода. Благодаря этому методу в растворимом кофе остаётся много антиоксидантов.