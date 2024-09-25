Иммунолог Болибок рассказал, что XEC является вариантом уже известного штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса XEC является вариантом уже известного штамма «омикрон». Об этом «Ридусу» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
Как уточнил медик, из-за выявленного штамма по-новому начинается процесс создания прослойки коллективного иммунитета. Сейчас, по словам собеседника издания, пока сложно судить, насколько тяжело для организма будет протекать заражение.
«Первый случай описан в июне. Вспышек летальности или госпитализации нет», — сказал он.
Пока XEC неотличим от предыдущего варианта FLIRT, добавил Болибок.
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