Иммунолог Болибок рассказал, что XEC является вариантом уже известного штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса XEC является вариантом уже известного штамма «омикрон». Об этом «Ридусу» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Как уточнил медик, из-за выявленного штамма по-новому начинается процесс создания прослойки коллективного иммунитета. Сейчас, по словам собеседника издания, пока сложно судить, насколько тяжело для организма будет протекать заражение.

«Первый случай описан в июне. Вспышек летальности или госпитализации нет», — сказал он.

Пока XEC неотличим от предыдущего варианта FLIRT, добавил Болибок.