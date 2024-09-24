Иммунолог Болибок призвал защищаться масками от ОРВИ и гриппа

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT призвал россиян в качестве мер защиты от ОРВИ и гриппа использовать медицинские маски. По его словам, маска полностью блокирует передачу вирусов от человека к человеку.
Медик вспомнил про период коронавирусной инфекции и про то, насколько эффективны были маски.
«Когда у нас были жесткие коронавирусные ограничения, у нас же ведь несколько лет не было ни ОРВИ, ни гриппа», — сказал он.
Особенно в масках в общественных местах нуждаются пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.
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