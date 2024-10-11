Иммунолог Болибок призвал для поддержания иммунитета осенью есть цитрусовые и пить сбитень

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с журналистами ОТР рассказал, что осенью иммунитет снижается на фоне похолодания, осадков и коротких световых дней. Укрепить организм можно с помощью специальных продуктов и напитков.
Как написал «Мир 24», любые цитрусовые, будь то лимоны или апельсины, обогащены различными витаминами и оказывают общеукрепляющий эффект. А сбитень — горячий напиток из меда, пряностей и трав, оказывает согревающий эффект на организм.
Иммунолог также призвал не забывать о «природных антибиотиках» — луке и чесноке. В состав этих продуктов входят фитонциды — вещества, которые могут убивать или тормозить рост болезнетворных бактерий.
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