Иммунолог Болибок призвал для поддержания иммунитета осенью есть цитрусовые и пить сбитень

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с журналистами ОТР рассказал, что осенью иммунитет снижается на фоне похолодания, осадков и коротких световых дней. Укрепить организм можно с помощью специальных продуктов и напитков.

Как написал «Мир 24», любые цитрусовые, будь то лимоны или апельсины, обогащены различными витаминами и оказывают общеукрепляющий эффект. А сбитень — горячий напиток из меда, пряностей и трав, оказывает согревающий эффект на организм.

Иммунолог также призвал не забывать о «природных антибиотиках» — луке и чесноке. В состав этих продуктов входят фитонциды — вещества, которые могут убивать или тормозить рост болезнетворных бактерий.