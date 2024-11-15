Иммунолог Болибок: при вакцинации от гриппа не должно быть высокой температуры и недомоганий

Обычно подъем заболеваемости гриппом начинается в конце ноября или декабре. В настоящее время наблюдается довольно спокойная обстановка, потому делать прививку вполне безопасно. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Врач также отметил, что даже в начале подъема заболеваемости можно вакцинироваться без вреда для здоровья.
«Даже если человек заразится через несколько дней после этой прививки, то его иммунитет успеет среагировать», — пояснил эксперт.
По его словам, во время медицинской процедуры человек обязательно должен быть здоровым. Высокая температура, ломота в суставах и прочие недомогания — повод перенести визит в поликлинику, отметил специалист.
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