Клебсиелла распространяется в больницах Европы и может вызывать внутрибольничные пневмонии. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил иммунолог Владимир Болибок.

Клебсиелла — давно известный микроб, вызывающий преимущественно внутрибольничные пневмонии, а не инфекции, возникающие в домашних условиях, заявил Болибок.

Наиболее опасен этот микроорганизм для ослабленных и пожилых людей, которые долго находятся в стационаре и переносят реанимационные мероприятия.

По словам иммунолога, проблема заключается не в неизвестности бактерии, а в развитии микробной устойчивости. Из-за этого для лечения требуются антибиотики более глубокого резерва, запасы которых в конечном итоге могут быть исчерпаны.