Иммунолог Болибок предупредил о рисках развития холодовой аллергии при купании в проруби

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о возможных опасностях для здоровья при погружении в ледяную воду.

По словам доктора, из-за низких температур может произойти обострение сосудистого заболевания — синдрома Рейно. Кроме того, специалист напомнил о вероятности развития холодовой аллергии.

«У нас встречается такое заболевание — называется холодовая аллергия. Там в ней несколько заболеваний. Самое известное — холодовая крапивница, она бывает при внезапном охлаждении в температуре замерзающей воды или даже если человек постоит на морозном воздухе, она у него может развиться», — отметил врач.

Ранее иммунолог уже предупреждал о негативных последствиях стресса во время крещенских купаний и подчеркивал важность учета психологического состояния перед погружением в прорубь.