Иммунолог Болибок предупредил о раздражении от меловой пыли

Меловая пыль может вызывать кашель, чихание и раздражение глаз, особенно у людей с болезнями дыхательных путей, сообщает RT .

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что школьный мел обычно производят из карбоната кальция, гипса или их смеси. При письме и особенно при стирании доски сухой губкой в воздух попадают мелкие частицы пыли.

«При заметном количестве в воздухе она может вызывать сухость в горле, кашель, чихание, раздражение носа и глаз. Такие симптомы не равны аллергии и сами по себе не означают хроническое заболевание легких», — пояснил Болибок.

По словам специалиста, к меловой пыли чувствительнее люди с астмой, аллергическим ринитом и хроническими болезнями дыхательных путей. Педагоги контактируют с ней чаще школьников, поскольку регулярно работают у доски.

Некоторые виды беспыльного мела содержат казеин. Для людей без аллергии на молочный белок он не опасен, однако при подтвержденной IgE-опосредованной аллергии вдыхание такой пыли может быть небезопасным.