Иммунолог Болибок назвал детство и пубертат основными периодами проявления пищевых аллергий

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, на какие продукты чаще всего возникают аллергические реакции и в какие периоды жизни они могут проявиться.

Среди продуктов, которые часто вызывают аллергию, на первом месте — коровье молоко, на втором — яйца. Также в лидеры попали арахис и различные орехи, особенно фундук.

Кроме того, отметил врач, часто встречаются аллергические реакции на рыбу и морепродукты, такие как раки и креветки. Далее следуют соя, пшеница, кунжут и моллюски — мидии и другие.

По словам Болибока, есть несколько периодов, когда аллергические реакции могут проявиться впервые. Первый из них — детство, когда ребенку начинают вводить новый прикорм. Второй — пубертатный период, когда происходит перестройка обмена веществ и иммунной системы.

«Ситуация с аллергией у ребенка может измениться. Его иммунная система может справиться с этой реакцией, восстановить нормальный иммунный ответ», — заметил врач.

Это значит, что взрослый человек сможет употреблять продукты, на которые у него была аллергия в детстве.