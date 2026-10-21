Иммунолог Бережанский предупредил, что ингаляции минеральной водой грозят рубцеванием легочной ткани

Попытки заглушить влажный кашель и ингаляции минеральной водой опасны для здоровья. Об ошибках в терапии респираторных болезней сайту mk.ru рассказал аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Врач напомнил, что кашель защищает дыхательные пути. Блокирование кашлевого рефлекса ведет к застою мокроты, а одновременный прием отхаркивающих и противокашлевых средств дает непредсказуемый результат. Ингаляции минералкой грозят рубцеванием легочной ткани, а пар от картофеля раздражает слизистые оболочки, отметил KP.RU.

Бережанский призвал срочно обращаться к специалисту при температуре выше 38,5 градуса более трех дней, одышке, крови в мокроте и любом кашле у детей до года.