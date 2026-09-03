Иммунолог Бережанский объяснил, как безопасно начать закаливание

Ледяные ванны не гарантируют защиту от простуд или избавление от депрессии. Аллерголог-иммунолог Павел Бережанский советует начинать закаливание постепенно и с локальных процедур, сообщает kp.ru .

Систематический обзор 13 исследований с участием 4105 человек не выявил статистически значимого эффекта холодных ванн и душа в борьбе с депрессией. Для иммунитета возможен небольшой положительный эффект, но без гарантий.

Бережанский пояснил, что закаливание влияет на нервную, сердечно-сосудистую системы и врожденный иммунитет. Подходящая температура зависит от возраста и особенностей организма, поэтому перед началом процедур лучше обратиться к врачу.

Самым безопасным вариантом эксперт назвал локальное контрастное закаливание рук и ног. Детям до шести лет достаточно перепада температуры в 3–4 градуса. Полные обливания детям рекомендуются после семи-восьми лет, если семья практиковала постепенное закаливание.

Взрослым можно постепенно дойти до воды температурой около +6 градусов, однако подготовка должна занимать не менее шести-восьми месяцев ежедневных процедур. Начинать следует с комнатной температуры, затем переходить к душу и ваннам.

Для профилактики осенне-зимних ОРВИ важны также сон, физическая активность, полноценное питание, гигиена рук и промывание носа солевыми растворами после посещения массовых мероприятий.