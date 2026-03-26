Иммунолог Бережанский назвал слабость и снижение аппетита отличием ОРВИ от аллергии
Сезонная аллергия и вирусные инфекции имеют схожие симптомы. Иммунолог Павел Бережанский рассказал KP.RU, как их различить.
По словам специалиста, основное отличие заключается в общем состоянии организма. При аллергии страдают преимущественно местные органы, тогда как вирус влияет на все тело.
«При вирусной инфекции обычно есть системные проявления: слабость, интоксикация, снижение аппетита, температура, боль в горле, кашель», — объяснил врач.
В случае аллергии, как отметил Бережанский, чаще присутствуют лишь локальные симптомы, такие как насморк, чихание, зуд и покраснение глаз.