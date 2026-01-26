Иммунолог Белова рассказала, что болеть ОРВИ взрослому до шести раз в год — это нормально

Аллерголог-иммунолог клиники Atribeaute Екатерина Белова сообщила в беседе с RT , что для взрослого человека, который живет в мегаполисе и испытывает ежедневный стресс, болеет ОРВИ до шести раз в год — это нормально.

По словам специалиста, если человек выздоравливает за 7–10 дней без осложнений, то его иммунитет в порядке. «Иммунологи начинают беспокоиться не из-за количества простуд, а из-за их качества», — отметила она.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, если обычная простуда часто заканчивается бактериальными осложнениями, такими как синусит, отит или пневмония. Также стоит насторожиться, если симптомы простуды тянутся месяцами или одна инфекция плавно перетекает в другую без «светлых промежутков».

Эксперт добавила, что причиной частых простуд могут быть дефициты, такие как низкий уровень ферритина и витамина D. Кроме того, уязвимость перед вирусами могут усиливать хаотичное питание, хронический недосып и высокий уровень стресса.

«Пересушенный воздух в квартире или запущенный тонзиллит превращают носоглотку в открытые ворота для инфекций», — предупредила иммунолог. Она подчеркнула, что вместо поиска стимуляторов для иммунитета нужно вместе с врачом найти и устранить конкретную причину уязвимости организма.