Иммунолог Андреева отметила, что перекрестная аллергия возникает из-за схожести белков в различных продуктах и растениях

Аллергия может проявляться на несколько аллергенов одновременно из-за схожести белков в различных продуктах и растениях. Такую информацию предоставила аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» Екатерина Андреева в интервью «Газете.Ru» .

Доктор отметила, что структура белков пыльцы деревьев может совпадать со структурой веществ, содержащихся в орехах, яблоках, грушах, косточковых фруктах и некоторых овощах. Это приводит к тому, что при поллинозе симптомы могут появляться не только из-за пыльцы, но и после употребления продуктов с аналогичными белками, сообщило ИА НСН.

Активное вырабатывание гистамина при контакте с аллергеном играет ключевую роль в развитии реакции. Это становится причиной зуда, чихания, насморка, высыпаний, отеков и затрудненного дыхания.