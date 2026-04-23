Иммунолог-аллерголог Логина предупредила об опасности пыльцы березы

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с RT сообщила о начале периода цветения березы. Ее пыльца — распространенный аллерген в России.

Врач рассказала, что аллергия на пыльцу имеет симптомы, схожие с респираторной вирусной инфекцией: заложенность носа, першение в горле, кашель, обильные выделения из носа и зуд глаз. Пациенты из-за этого несвоевременно обращаются за помощью, написал сайт телеканала «Звезда».

Специалист отметила, что если не лечить аллергию на пыльцу березы вовремя, то у человека разовьется перекрестная пищевая аллергия. Она будет проявляться не в определенный период, а на аллергены, содержащие косточки: яблоки, груши, персики, абрикосы, черешню. Пройти проверку на поллиноз — аллергию на пыльцу растений — легко, так как ее просто диагностируют.