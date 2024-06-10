Их увели фитнес-центры. Больницы столкнулись с дефицитом медработников среднего звена

Минздрав: в России не хватает 63 тысяч медработников среднего звена

Фото: РИА «Новости»

Системе здравоохранения России не хватает 63 тысяч медработников среднего звена. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на международной конференции «ОргЗдрав-2024. Эффективное управление в здравоохранении».

«Верхнеуровневые методики расчета <…> показывают, что в 2023 году в отрасли не доставало 29 тысяч врачей и 63 [тысячи] средних медицинских работников», — сказала Семенова.

Кадровый дефицит вызвали фитнес-центры, СПА-салоны и другие учреждения, где средний медицинский персонал востребован. Семенова призвала мотивировать работников оставаться в государственной системе.

Ранее кабмин по поручению президента Владимира Путина повысил ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, райцентрах и селах. Как отметила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, такая поддержка очень важна, поскольку зарплаты медработников в небольших населенных пунктах низкие, а дефицит кадров достигает критических значений. Сумма прибавки — до 50 тысяч рублей.

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте