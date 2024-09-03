ИА «Стационар-Пресс»: сок рябины имеет антибактериальное действие и очищает кровь

Главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал россиянам о пользе рябины для здоровья. Эта ягода является настоящим сундуком полезных веществ и минералов для иммунитета.

Так, сок рябины имеет антибактериальное и мочегонное действие и очищает кровь. Кроме того, в составе ягоды содержится большое количество витаминов А и С, а также калий, цинк и медь, написала Pravda-nn.ru.

Никонов отметил, что лучше всего собирать рябину после первых заморозков, когда она будет не такой горькой.

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