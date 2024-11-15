ИА «Стационар-Пресс»: кисель улучшает микрофлору кишечника и предотвращает дисбактериоз

Главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал россиянам о полезных свойствах киселя. Помимо содержания в напитке витаминов группы В, РР и витамина А, он является натуральным пребиотиком, улучшает микрофлору кишечника и предотвращает дисбактериоз.

Как написал сайт pravda-nn.ru, традиционный русский напиток обычно рекомендуют пить людям с проблемами ЖКТ. Благодаря своей вязкой структуре он обволакивает слизистую желудка и создает защитный слой. А клетчатка, которая входит в состав напитка, помогает очистить организм.

Кисель, по словам Никонова, хорошо утоляет чувство голода. Входящие в состав напитка холин и лецитин нормализуют обмен жиров в организме.