ИА «Стационар-Пресс»: человек может сам себе оказать первую помощь при аллергии

Главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал, каким образом можно оказать себе и своим близким первую помощь при аллергии. К легким формам он отнес конъюнктивит, ринит и ограниченную крапивницу.

Эксперт посоветовал тщательно промыть теплой водой зону контакта с аллергеном, затем удалить жало из области укуса. Далее необходимо наложить прохладный компресс или лед и принять антигистаминное средство, написал сайт pravda-nn.ru.

При затруднении дыхания, одышке и ощущения закрытия дыхательных путей пациента нужно немедленно доставить в больницу, добавил Никонов.

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