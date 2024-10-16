ИА «Стационар-Пресс»: человек может сам себе оказать первую помощь при аллергии

Главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал, каким образом можно оказать себе и своим близким первую помощь при аллергии. К легким формам он отнес конъюнктивит, ринит и ограниченную крапивницу.
Эксперт посоветовал тщательно промыть теплой водой зону контакта с аллергеном, затем удалить жало из области укуса. Далее необходимо наложить прохладный компресс или лед и принять антигистаминное средство, написал сайт pravda-nn.ru.
При затруднении дыхания, одышке и ощущения закрытия дыхательных путей пациента нужно немедленно доставить в больницу, добавил Никонов.
Проект по самореализации людей с ОВЗ открылся в центре «Ковчег» в Раменском
Еще 7,8 тысячи пациентов с генетическими заболеваниями обеспечили лекарствами в Подмосковье
Появились кадры из освобожденного поселка Невское в зоне СВО
«Урок мужества» для школьников провели в лицее в Воскресенске
В Словакии допустили скорое окончание конфликта на Украине
Книгу «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» вручили 100-летнему ветерану
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте