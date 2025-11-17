Хурму назвали фруктом, который продлевает молодость

Осенью, когда погода становится пасмурной, а вирусы и усталость все чаще дают о себе знать, особенно важно поддерживать здоровье организма. Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU рассказала о сезонном фрукте, который действует как природный эликсир молодости.

По словам эксперта, в хурме содержится больше бета-каротина, чем в тыкве. Кроме того, она богата магнием и калием, что делает ее полезной для сердца и сосудов.

«Богатая витаминами С и Р хурма хорошо влияет на сосуды, снижая их хрупкость и проницаемость», — поделилась специалист.

Употребление пары плодов хурмы в день поможет укрепить сосуды, улучшить состояние кожи и поддержать организм в борьбе со стрессами и последствиями вирусных заболеваний.