HR-эксперт Мурадян призвал развивать личные границы на работе для снижения уровня стресса

HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с ИА НСН подчеркнул, что для снижения уровня стресса на работе необходимо развивать личные границы и учиться отделять свое восприятие от реакций окружающих.

Психолог Анна Сухова в интервью «Комсомольской правде» указала, что стресс от начальника может передаваться подчиненным. По ее словам, негативное настроение руководителя часто влияет на эмпатичных сотрудников, которые затем долго не могут избавиться от полученного стресса. Психолог отметила, что в коллективе нередко есть люди, склонные к эмоциональной зависимости.

«Чтобы минимизировать влияние негативных эмоций начальства, важно развивать внутренние личные границы и учиться отделять свое восприятие от чужих реакций», — сообщил Мурадян.

Он назвал прямую обратную связь, основным инструментом для уменьшения стресса в коллективе.