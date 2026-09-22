HR-директор Романова объяснила, почему нужно закрывать больничный лист

Незакрытый больничный не считается завершенным страховым случаем, поэтому работник не может получить пособие. Закрыть документ можно на приеме у врача или дистанционно, сообщает RT .

HR-директор Level Group Валентина Романова пояснила, что электронный больничный становится основанием для расчета выплат только после записи врача о выздоровлении и допуске к работе. Пока лист открыт, работодатель и Социальный фонд не назначают пособие.

При болезни или бытовой травме первые три календарных дня оплачивает работодатель, с четвертого дня выплаты производит Социальный фонд. Работодатель передает сведения в фонд в течение трех рабочих дней после закрытия больничного.

Закрыть лист можно на повторном приеме, через заявку по номеру 122 или на «Госуслугах». Автоматически из-за неявки пациента документ не закрывается. При пропуске приема без уважительной причины врач может поставить код 38, который способен снизить размер пособия.

Романова добавила, что сотруднику с открытым больничным нельзя выходить на работу: формально он остается временно нетрудоспособным. Если лист не закрыли по ошибке, следует как можно скорее обратиться в медорганизацию, которая его оформила.