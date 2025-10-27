Хореограф Побегалов заявил, что зумба и силовые тренировки помогут сохранить мышцы в старости
С возрастом у человека уменьшается мышечная масса и снижается сила, развивается саркопения. Однако есть способы замедлить этот процесс. Поддерживать выносливость помогают силовые тренировки и зумба. Об этом рассказал международный фитнес-презентер, хорео-мастер LDFA Сергей Побегалов в интервью «Газете.Ru».
«Саркопению, которая долго считалась неизбежным спутником старения, можно притормозить и даже обратить вспять. Главное — не сидеть на месте», — заявил хореограф.
Побегалов обратил внимание, что силовые занятия повышают мышечную силу и плотность у людей со вторичной саркопенией — вызванной малоподвижным образом жизни или хроническими заболеваниями.
Оптимальная нагрузка включает три силовые тренировки в неделю в течение 19 недель. Это даст максимальный прирост силы хвата, подчеркнул специалист.