Хлебопек Барсуков: ржаной хлеб всегда имеет потрескавшуюся корочку

Хлебопек Олег Барсуков в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем заключается отличие ржаного хлеба от пшеничного. По словам специалиста, первый всегда имеет потрескавшуюся корочку сверху.
Хлеб с гладкой корочкой указывает на пшено, крашеное солодом. Как написал RT, во ржи содержится большое количество селена, который дает чувство насыщения достаточно быстро. Много съесть ржаного хлеба за один присест у человека не получится.
Селен оказывает влияние на суставы, пояснил Барсуков.
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