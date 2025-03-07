Хитрый, но простой способ быстро уснуть подсказали россиянам врачи

Побороть бессонницу помогут режим сна, снижение уровня стресса и комфортные условия в спальне. О том, как быстро заснуть и наладить сон без лекарств, рассказала невролог Мария Аникина в беседе с Lenta.ru .

Врач назвала главной причиной бессонницы неправильный режим сна. Она посоветовала россиянам ложиться и вставать в одно время, чтобы организм привык к стабильному графику. Для взрослого человека нормальная продолжительность сна составляет примерно семь часов в сутки, спать меньше — уже вредно.

Если заснуть вечером не удается, невролог порекомендовала сформировать простые вечерние привычки. Это может быть спокойная музыка, теплый душ или чтение книги перед сном. Невролог пояснила, что такие занятия успокаивают нервную систему.

Еще один важный момент — полная темнота в комнате. Аникина отметила, что яркий свет от телефонов и компьютеров мешает выработке гормона сна — мелатонина. Чтобы лучше спать, нужно полностью затемнить спальню, используя плотные шторы или маску для глаз.

Врач также отметила важность ужина перед сном. Легкий перекус с белковой пищей успокаивает нервную систему и облегчает засыпание. Голод перед сном лучше избегать, так как это вызывает тревогу и мешает полноценному отдыху.

На качество сна влияет даже поза. Терапевт Триша Пасрича ранее предупреждала, что отдых на боку может вызвать боль в спине и шее.