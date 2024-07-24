Хирург Зленко заявил, что россиянки чаще выбирают анатомические импланты для маммопластики
При выборе имплантов для увеличения или коррекции груди необходимо учитывать множество индивидуальных аспектов, таких как особенности телосложения, форма грудной клетки и конфигурация самой груди. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
Он объяснил, что импланты бывают разных объемов и форм, включая круглые и анатомические, а также гладкие и текстурированные. Из-за большого числа факторов, влияющих на выбор, делать это без помощи врача невозможно, подчеркнул специалист.
Хирург отметил, что импланты различаются по форме, текстуре и объему.
«Импланты могут быть круглые или анатомические — по форме напоминающие капли, гладкие или шероховатые, а также различаться по объему», — пояснил он.
По словам Зленко, в России сейчас наибольшей популярностью пользуются анатомические импланты. Они обеспечивают плавный переход от верхней части груди к нижней, что позволяет достичь максимально естественного вида, добавил он.