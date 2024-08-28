Хирург Зленко рассказал, что восстановить фигуру после родов поможет абдоминопластика

Пластический хирург Владимир Зленко в беседе с «Газетой.Ru» призвал женщин, которые переживают из-за обвисшего живота после родов, обратить внимание на абдоминопластику.

По его словам, эта операция направлена на устранение выпирающего живота. В случае же избыточных жировых отложений поможет липосакция. Даже если женщина изменит образ жизни и сядет на диету, ее живот может оставаться выпуклым независимо от предпринятых усилий, написал сайт kp.ru.

Во время проведения абдоминопластики врач ушивает прямые мышцы живота, чтобы в том числе избавить женщину от болей при нагрузках и ходьбе, пояснил хирург.

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