Хирург Зленко рассказал, что восстановить фигуру после родов поможет абдоминопластика

Пластический хирург Владимир Зленко в беседе с «Газетой.Ru» призвал женщин, которые переживают из-за обвисшего живота после родов, обратить внимание на абдоминопластику.

По его словам, эта операция направлена на устранение выпирающего живота. В случае же избыточных жировых отложений поможет липосакция. Даже если женщина изменит образ жизни и сядет на диету, ее живот может оставаться выпуклым независимо от предпринятых усилий, написал сайт kp.ru.

Во время проведения абдоминопластики врач ушивает прямые мышцы живота, чтобы в том числе избавить женщину от болей при нагрузках и ходьбе, пояснил хирург.