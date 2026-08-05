Хирург Воронов предупредил об опасности аппаратного массажа и криолиполиза для похудения

Пластический хирург Михаил Воронов рассказал « Газете.ru », что некоторые популярные процедуры для быстрого похудения могут быть опасны для здоровья. Он упомянул такие методы, как обертывания с «парниковым эффектом», аппаратный массаж и криолиполиз.

Криолиполиз воздействует на организм экстремальным холодом и провоцирует контролируемую гибель жировых клеток, объяснил Воронов.

При неправильных настройках оборудования или игнорировании анатомических особенностей человека возможны отмирание тканей (некроз), глубокие обморожения кожи и тяжелые фиброзные рубцы, добавило Ura.ru.

Специалист отметил, что такие процедуры массово переместились из специализированных клиник в обычные салоны красоты, которые не имеют медицинской лицензии. В этих заведениях за аппаратами или их несертифицированными аналогами часто работают мастера, прошедшие лишь короткие курсы без получения высшего медицинского образования.

Воронов также подчеркнул, что обертывания и аппаратный массаж работают не так, как это преподносится в рекламе. Вместо расщепления жировых клеток происходит механическое сжатие тканей и выгон лишней жидкости (лимфодренаж). Для удержания временного эффекта салоны предлагают курсы из 10–15 процедур, но после их завершения килограммы и объемы возвращаются.