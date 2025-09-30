Хирург Волков рассказал о различиях в реанимации взрослых и детей

Оказание первой помощи может спасти жизнь, однако важно учитывать различия в подходах к реанимации взрослых и детей. О двух сценариях остановки жизненно важных функций рассказал KP.RU сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Сергей Волков из Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

«У взрослых внезапная остановка сердца и дыхания происходят одновременно. Человек падает без сознания — и его сердце уже не бьется. Здесь приоритет — немедленно начать непрямой массаж сердца (компрессии грудной клетки). Это запустит кровоток», — отметил специалист.

В случае с детьми ситуация отличается: сначала у них перестает работать дыхание, а кровь еще циркулирует, но постепенно лишается кислорода. Поэтому приоритет — восстановить дыхание и сделать искусственное дыхание.

«Если в такой ситуации ребенку сразу начать делать массаж сердца, вы будете гонять по сосудам бедную кислородом кровь, что бессмысленно. Поэтому здесь приоритет — сначала восстановить дыхательные функции и сделать искусственное дыхание», — добавил хирург.