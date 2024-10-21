Хирург Умнов: зеленый чай снижает риск развития рака груди и желудка
Хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с News.ru рассказал о полезных свойствах зеленого чая.
По словам врача, напиток поможет снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. Речь идет о раке молочной железы, яичников, поджелудочной, желудка и пищевода.
При этом медик отметил, что употребление одного зеленого чая не способно остановить болезнь. Для профилактики важно соблюдать определенные правила и нормы жизни.
Концерт ко Дню отца прошел в лесопарке в Котельниках
Первую операцию по удалению редкой опухоли ребра провели в Балашихе
Команды из Подмосковья примут участие в новом сезоне «Битвы роботов»
Генпрокурор Краснов посетил Рио-де-Жанейро и встретился с иностранными коллегами
Вокальный коллектив в Котельниках стал лауреатом всероссийского конкурса
Психиатра по делу о «борском стрелке» признали виновным
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте