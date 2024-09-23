Хирург Умнов: употребление очень горячего чая увеличивает риск рака пищевода в восемь раз

Он пояснил, что ежедневное употребление блюд температурой выше 70 градусов Цельсия, включая чай, увеличивает риск развития рака пищевода в восемь раз.

«Если пить очень горячий чай регулярно, то на пищеводе будет хронический ожог», — отметил медик.

Подобные блюда, напомнил врач, ухудшают работу вкусовых рецепторов. Кроме того, из-за них разрушается зубная эмаль.