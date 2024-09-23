Хирург Умнов: употребление очень горячего чая увеличивает риск рака пищевода в восемь раз
Хирург Александр Умнов рассказал, какая пища повышает вероятность появления онкологических заболеваний. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Он пояснил, что ежедневное употребление блюд температурой выше 70 градусов Цельсия, включая чай, увеличивает риск развития рака пищевода в восемь раз.
«Если пить очень горячий чай регулярно, то на пищеводе будет хронический ожог», — отметил медик.
Подобные блюда, напомнил врач, ухудшают работу вкусовых рецепторов. Кроме того, из-за них разрушается зубная эмаль.