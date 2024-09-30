Хирург Умнов сравнил эффект от глинтвейна с действием аспирина
Глинтвейн — горячий алкогольный напиток, пользующийся особой популярностью в холодное время года. Как продукт влияет на организм человека, рассказал хирург Александр Умнов в беседе с Life.
По его словам, полифенолы глинтвейна похожи на аспирин. Они помогают снизить температуру тела и уменьшают воспаления. Флавоноиды в составе замедляют старение кожи, добавил врач.
Кроме того, напиток способствует укреплению иммунной системы и восстановлению сил. Он может несколько улучшить баланс холестерина и снизить нервное напряжение, отметил Умнов.
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