Хирург Умнов сообщил, что риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в пресном водоеме

Хирург Александр Умнов сообщил «Газетой.Ru» , что риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в пресном водоеме. По его словам, это связано с наличием в морской воде хлорида натрия и йода.

«В морской воде есть факторы, которые создают менее благоприятную среду для многих болезнетворных микроорганизмов — бактерий, вирусов, паразитов. Соль (хлорид натрия) и йод нарушают работу клеточных мембран некоторых патогенов, мешают им размножаться и в ряде случаев приводят к их гибели», — пояснил специалист.

Несмотря на то что соленая вода снижает риск некоторых инфекций, это не гарантирует полной безопасности. Умнов подчеркнул, что даже в морской воде могут присутствовать опасные микроорганизмы, написал KP.RU.