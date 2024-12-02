Хирург Умнов: сильные головные боли, судороги и потеря слуха могут сигнализировать об опухоли мозга

Сильнейшие головные боли, шум в ушах, онемение, судороги и потеря слуха — симптомы опухоли мозга. К ним также относятся рвота и нарушение чувствительности кожи в различных частях тела. Об этом рассказал «Известиям» хирург Александр Умнов.

По словам доктора, опасны даже доброкачественные опухоли. В отличие от злокачественных они не прорастают в ткани, но так же сдавливают их извне. Любая патология мозга может спровоцировать нарушение работы его отделов.

Так, сбои в сосудодвигательном и дыхательном центрах приводят к летальному исходу, поэтому все новообразования необходимо исследовать у специалистов и проводить оперативное лечение, резюмировал Умнов.