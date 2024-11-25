Хирург Умнов: рыба и овощи помогут ускорить выздоровление при вирусных заболеваниях

Не меньше двух литров жидкости в день и сбалансированное питание помогут быстрее выздороветь при вирусных болезнях. О пользе овощей и рыбы рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru .

Доктор отнес к списку продуктов, повышающих защитные функции иммунной системы, бруснику, изюм, льняную кашу, морковь, смородину, твердые сыры и цитрусовые и зеленый лук. При этом рекомендуется на время лечения болезни исключить из рациона жареные блюда и продукты, которые провоцируют процессы брожения в кишечнике.

Кроме того, следует отказаться от алкогольных напитков. Они способствуют потере жидкости организмом, добавил Умнов.