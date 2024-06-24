Хирург Умнов рассказал, что внезапное появление синяков может говорить о диабете и лейкозе

Если у человека на теле внезапно появляются синяки, это может говорить об опасных заболеваниях. Об этом News.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По его словам, речь может идти о двух основных болезнях. В частности, о диабете или даже лейкозе.

«Если возник неожиданно синяк, причина не очень понятна, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить, например, лейкоз, диабет, аутоиммунные заболевания, гормональные сбои», — отметил врач.

Он добавил при этом, что появление синяков после травм и ударов не должно вызывать беспокойство. Однако, если они не проходят более 10 дней, то это тоже повод обратиться к врачу.