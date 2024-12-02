Хирург Умнов рассказал, что ванны с солями снимают нервное напряжение

Среди россиян все большую популярность набирают санатории и оздоровительный отдых. Какие процедуры будут самыми полезными, Life рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин, хирург Александр Умнов.

Он посоветовал обязательно посетить различные ванны с солями. Они отвечают одним из главных требований современного человека: снимают напряжение и тонус мышц, а также успокаивают нервы.

Кроме того, благодаря им происходит вывод токсинов через поры в коже, следовательно, и общее очищении организма. Наконец, тело получает недостающие ему соли и электролиты, что положительно влияет на систему ЖКТ и опорно-двигательный аппарат.