Хирург Умнов рассказал, что употребление водки провоцирует выкидыш у женщин

Женщины, которые предпочитают пить водку, серьезно рискуют своим репродуктивным здоровьем. Об этом рассказал News.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

По его словам, даже в малых дозах на регулярной основе этот напиток может привести к сбою менструального цикла. Кроме того, из-за водки сильно снижается либидо.

«Очень чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки, в результате происходящих в них изменений рождаются дети с пороками или происходят выкидыши», — отметил врач.

Он добавил, что спиртное гораздо сильнее вредит женскому организму, чем мужскому. Оно даже способно притуплять материнский инстинкт.