Хирург Умнов рассказал, что шум в ушах и провалы в памяти могут быть ранними симптомами опухоли мозга

По словам специалиста, проявления опухоли могут быть различными и зависят от ее типа и расположения. Среди симптомов — провалы в памяти, утомляемость, шум в ушах, рвота и нарушение кожной чувствительности в разных частях тела.

«Это могут быть сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела, рвота», — отметил хирург.

Он также подчеркнул, что интенсивные головные боли порой не проходят даже после приема ненаркотических анальгетиков. Кроме того, могут наблюдаться провалы в памяти, неустойчивая походка и психические отклонения.