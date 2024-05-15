Хирург Умнов рассказал, что бывшему алкоголику нужен год трезвой жизни для восстановления организма | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:48 Хирург Умнов рассказал, что бывшему алкоголику нужен год трезвой жизни для восстановления организма

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Человеку, который долгое время употреблял спиртные напитки на регулярной основе, потребуется минимум год трезвой жизни для полного восстановления и очищения организма. Об этом NEWS.ru сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Чтобы не происходили так называемые срывы, у пациента должна быть железная воля. Только так, по словам специалиста, получится разорвать порочный круг.

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«Лучше изменить круг общения и обходить „точки распития“: кафе, закусочные, лавочки в парке и так далее», — сказал Умнов.

Хирург призвал родственников и друзей следить за жизнью и действиями бывшего алкоголика.