Хирург Умнов рассказал, что бывшему алкоголику нужен год трезвой жизни для восстановления организма | 360°

15 мая 2024, 16:48
Хирург Умнов рассказал, что бывшему алкоголику нужен год трезвой жизни для восстановления организма
Человеку, который долгое время употреблял спиртные напитки на регулярной основе, потребуется минимум год трезвой жизни для полного восстановления и очищения организма. Об этом NEWS.ru сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
Чтобы не происходили так называемые срывы, у пациента должна быть железная воля. Только так, по словам специалиста, получится разорвать порочный круг.
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«Лучше изменить круг общения и обходить „точки распития“: кафе, закусочные, лавочки в парке и так далее», — сказал Умнов.
Хирург призвал родственников и друзей следить за жизнью и действиями бывшего алкоголика.
Алкоголь
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