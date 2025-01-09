Хирург Умнов призвал во время похмелья пить много воды

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения и практикующий хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru предложил необычный способ борьбы с симптомами тяжелого похмелья.

Специалист рекомендовал вызвать рвоту для очищения желудка и кишечника от токсинов. Важно также пить много воды, чтобы ускорить вывод вредных веществ из организма. Для восстановления уровня глюкозы в клетках мозга Умнов посоветовал перекусить.

Чтобы улучшить самочувствие после чрезмерного употребления алкоголя, рекомендуется хорошо отдохнуть, принять душ и провести некоторое время на свежем воздухе. Эти меры помогут нормализовать метаболизм и ускорят детоксикацию организма. При сильной головной боли можно воспользоваться болеутоляющими средствами.