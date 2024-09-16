Хирург Умнов призвал отказаться от булочек с корицей осенью из-за риска набора веса

Булочки с корицей содержат быстрые углеводы, которые в организме преобразуются в жиры. Такое питание чревато жировыми отложениями, в том числе на внутренних органах, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
Медик также призвал отказаться от печеных яблок из-за риска развития гастрита и от тыквенного латте, который содержит большое количество сахара. Дело в том, что в тыквенный сироп добавляют ароматизатор с сорбатом калия, уничтожающий полезную микрофлору кишечника.
Всеми любимый безалкогольный глинтвейн также стоит исключить из осеннего рациона. Напиток имеет высокий гликемический индекс, что способствует ожирению и развитию сахарного диабета, сообщил Умнов.
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