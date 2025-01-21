Хирург Умнов призвал не запивать таблетки кофе и минералкой

Преподаватель и хирург Александр Умнов предостерег от использования чая или кофе для запивания лекарств. Он посоветовал применять в этих целях исключительно простую воду, сообщил News.ru.
По словам врача, сочетание нестероидных противовоспалительных средств с кофе может спровоцировать токсичное повреждение почек. Вода, являясь нейтральной средой, не препятствует усвоению медикаментов и не меняет их свойства.
По словам медика, газированные минеральные воды тоже не считаются нейтральными для препаратов. Содержащиеся в них микроэлементы способны вступать в реакцию с определенными веществами, меняя их свойства и замедляя всасываемость в желудке.
Прием заявок на «Лыжню России» начался в Подмосковье
Дети из Домодедова стали призерами областных военно-патриотических сборов
Состояние троих пострадавших при ДТП в Орехово-Зуеве оценили как тяжелое
«Пушкинские карты» предложили распространить на пенсионеров
В России предложили ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды
Россиянам рассказали о возможности купить частный остров в России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте