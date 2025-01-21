Хирург Умнов призвал не запивать таблетки кофе и минералкой

Преподаватель и хирург Александр Умнов предостерег от использования чая или кофе для запивания лекарств. Он посоветовал применять в этих целях исключительно простую воду, сообщил News.ru .

По словам врача, сочетание нестероидных противовоспалительных средств с кофе может спровоцировать токсичное повреждение почек. Вода, являясь нейтральной средой, не препятствует усвоению медикаментов и не меняет их свойства.

По словам медика, газированные минеральные воды тоже не считаются нейтральными для препаратов. Содержащиеся в них микроэлементы способны вступать в реакцию с определенными веществами, меняя их свойства и замедляя всасываемость в желудке.