Хирург Умнов предупредил, что красное мясо и кофеин в больших количествах провоцируют женское бесплодие

Преподаватель кафедры медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru призвал россиянок сократить потребление красного мяса, кофеина и алкоголя.

Как пояснил хирург, вышеназванные продукты и напитки повышают риск женского бесплодия. Что касается пристрастия к курению, то оно, по словам Умнова, вызывает мутации при беременности или выкидыши.

Кофеин провоцирует спазм сосудов матки, в результате чего может появиться на свет плод с дефицитом массы тела. А вот красное мясо опасно атеросклеротическими бляшками на маточных артериях, которые приводят к ухудшению кровоснабжения органа, сообщил Умнов.