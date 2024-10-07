Хирург Умнов предупредил, что красное мясо и кофеин в больших количествах провоцируют женское бесплодие

Преподаватель кафедры медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru призвал россиянок сократить потребление красного мяса, кофеина и алкоголя.
Как пояснил хирург, вышеназванные продукты и напитки повышают риск женского бесплодия. Что касается пристрастия к курению, то оно, по словам Умнова, вызывает мутации при беременности или выкидыши.
Кофеин провоцирует спазм сосудов матки, в результате чего может появиться на свет плод с дефицитом массы тела. А вот красное мясо опасно атеросклеротическими бляшками на маточных артериях, которые приводят к ухудшению кровоснабжения органа, сообщил Умнов.
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