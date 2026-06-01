Хирург Умнов предупредил, что кашель может быть симптомом болезни сердца

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что сухой кашель может быть признаком проблем с сердцем. В комментарии сайту Lenta.ru врач отметил важность своевременной проверки состояния сердечно-сосудистой системы при появлении такого симптома.

Хирург пояснил, что легкие тесно связаны с кровеносной системой, поэтому существует такое понятие, как сердечный кашель. Его не следует путать с бронхитом. Особенно насторожить должен резкий кашель по ночам, когда человек находится в лежачем положении.

«При различных заболеваниях сердца в легких нарушается кровоснабжение, отток венозной крови замедляется и в легких застаивается жидкость. Легкие начинают получать меньше кислорода, и в данном случае кашель возникает как бы без раздражающих внешних факторов, то есть без аллергии, без микробов, без простуды», — привел слова Умнова сайт KP.RU.

Систематический кашель может указывать на то, что сердце не прокачивает кровь должным образом, что приводит к переполнению сосудов. Это может вызвать пневмосклероз — замещение легочной ткани соединительной тканью, нарушение газообмена и дыхательную недостаточность.

Среди заболеваний, о которых может говорить такой кашель, — порок сердца, инфекционное воспаление сердечной мышцы, хроническое воспаление оболочки сердца, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

«Кашель у взрослых и лиц пожилого возраста может являться индикатором серьезных патологий, включая потенциально летальные состояния. При выявлении данного симптома рекомендуется незамедлительно обратиться за специализированной медицинской помощью», — подчеркнул эксперт.